Bambini: Torino, sabato 17 ottobre inaugurazione della biblioteca Paideia, entrata nel circuito delle biblioteche civiche

Alla fine del lungo percorso avviato con la città di Torino che ha portato la biblioteca Paideia per l’inclusione a diventare parte del circuito delle biblioteche civiche torinesi, sabato 18 ottobre si terrà l’inaugurazione della nuova biblioteca, alle 10:30 presso il Centro Paideia (via Moncalvo 1). In occasione di questa nuova importante tappa, la biblioteca Paideia ha rinnovato i suoi spazi per diventare ancora più accogliente per i bambini e le loro famiglie. Un ambiente inclusivo in cui condividere testi e storie in modo adeguato all’identità di ciascuno, sviluppando competenze comunicative e linguaggi nuovi e sperimentando nuove strategie di lettura, per favorire la partecipazione e l’inclusione di tutti.