Diocesi: Teramo, stasera mons. Leuzzi consegna alla comunità la sua nuova lettera pastorale “Costruire insieme! ‘E voi chi dite che io sia?’”

Questa sera, alle 20.30 nel duomo di Teramo, il vescovo Lorenzo Leuzzi presenterà alla comunità diocesana di Teramo-Atri la sua nuova lettera pastorale dal titolo “Costruire insieme! ‘E voi chi dite che io sia?’ (Mc 8,29)”. “La pandemia ha richiamato tutta l’umanità a farsi carico non solo della fragilità della realtà – sia essa naturale che sociale – ma soprattutto a impegnarsi con fiducia e creatività nell’accoglienza del cambiamento d’epoca”, scrive il vescovo Leuzzi nella riflessione che verrà condivisa con la sua diocesi. “Alla Chiesa è affidato il grande compito di annunciare a tutti gli uomini e le donne del nostro tempo che l’umanità non è sola nel suo cammino nella storia e che insieme è possibile costruire la civiltà dell’amore, in cui ogni uomo vale per quello che è e non solo per quello che fa, accogliendo le indicazioni di Papa Francesco nella sua recentissima enciclica ‘Fratelli tutti’”. Sarà possibile seguire la presentazione sul canale YouTube della diocesi di Teramo-Atri “Ufficio Comunicazioni sociali Diocesi di Teramo-Atri”.