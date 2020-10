Coronavirus Covid-19: America Latina e Caraibi, verso i 10 milioni di contagi, con oltre 360mila morti

Anche se in misura minore rispetto ai mesi scorsi, il numero di contagi di Covid-19 nell’area dell’America Latina e Caraibi continua a essere elevato. Ieri è stato raggiunto in Brasile il numero di 5 milioni di contagi accertati, mentre si prevede che entro questa settimana venga raggiunta in tutta la regione la cifra di 10 milioni di contagi accertati. Secondo i dati aggiornati alla conclusione del 7 ottobre, ricostruiti dal Sir, il numero totale di persone finora contagiate è di 9 milioni e 890.279, con 362.521 morti.

Il Brasile è il Paese con più contagi e vittime: rispettivamente 5.002.357 e 148.304. Seguono la Colombia (877.683 e 27.180) e l’Argentina (840.915 e 22.226). Quest’ultimo Paese, che sta vivendo i suoi primi giorni di primavera, è quello dove il virus sta maggiormente dilagando in questi giorni. Nella giornata di ieri i contagi sono stati circa 16mila, con 500 vittime.

Seguono il Perù (dove i contagi sono in calo), con 835.662 persone colpite e 33.009 morti, il Messico (799.188 e 82.726, anche ieri le vittime sono state quasi 400), il Cile (474.440 e 13.090), l’Ecuador (143.531 e 11.743), la Bolivia (137.706 e 8.192), Panama (117.300 e 2.448), Repubblica Dominicana (116.148 e 2.159). Contagi di nuovo in aumento anche nelle isole dei Caraibi, soprattutto a Guadalupe (territorio francese d’oltremare), Trinidad e Tobago e Bahamas.