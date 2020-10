Germania: Stepanie Feder responsabile del programma per formare donne manager nella Chiesa tedesca. 64 iscritte al nuovo corso

Il terzo corso del programma “Kirche im Mentoring – Frauen steigen auf” (Chiesa mentore – Le donne verso la carriera), per aumentare la presenza femminile nei ruoli di leadership nella amministrazione della Chiesa cattolica, inizia in questi giorni con una importante novità: Stephanie Feder sarà la nuova project manager del corso, in sostituzione di Alexandra Schmitz che affronterà nuove sfide professionali. La quarantenne berlinese Alexandra Feder ha lavorato nello sviluppo del personale dei servizi pastorali dell’arcidiocesi di Colonia e studiato teologia cattolica a Münster. Dal 2013 si occupa di formazione continua per sacerdoti; ha una vasta esperienza nello sviluppo organizzativo dei sistemi professionali. Conosce bene “Kirche im Mentoring” avendo preso parte al programma come allieva fino a giugno 2020. “In Stephanie Feder abbiamo trovato la donna giusta che continuerà e svilupperà il nostro progetto di successo – ha spiegato il direttore generale dell’associazione Hildegardis, Birgit Mock –; i nostri più grandi ringraziamenti vanno ad Alexandra Schmitz, che ha contribuito a progettare ‘Church in Mentoring’ e lo ha portato a termine dall’inizio”. Saranno 64 le donne che parteciperanno al corso in partenza, e molte ex corsiste svolgono oggi il ruolo di mentore. “Kirche im Mentoring” è organizzato dall’associazione Hildegardis con la Conferenza episcopale tedesca e l’organizzazione per la promozione dello studio e del lavoro Bonifatiuswerk.