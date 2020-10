Diocesi: Milano, delegazione di giovani alla beatificazione di Carlo Acutis. Mons. Martinelli, “usava le tecnologie per il bene”

Una delegazione di giovani della diocesi di Milano sarà ad Assisi sabato 10 ottobre per partecipare alla beatificazione di Carlo Acutis. La cerimonia si svolgerà alle 16, nella basilica papale di San Francesco e sarà presieduta dal cardinale Agostino Vallini, legato pontificio per le basiliche di San Francesco e di Santa Maria degli Angeli. “La delegazione ambrosiana – spiega una nota della curia milanese – sarà guidata dal vescovo ausiliare mons. Paolo Martinelli, dal direttore della Fondazione oratori milanesi, don Stefano Guidi, dal presidente e dall’assistente unitario dell’Azione cattolica ambrosiana, Gianni Borsa e don Cristiano Passoni”. I giovani sono Emilia Gaudio e Matteo Pazzaglia, che terranno un testimonianza durante la beatificazione. Mons. Paolo Martinelli osserva: “Una testimonianza particolare dell’atteggiamento positivo di Carlo è stata la sua passione per l’informatica, di cui era straordinariamente esperto. Non ha vissuto schiavo delle nuove tecnologie, come purtroppo capita a tanti giovani e meno giovani; proprio perché aveva un cuore libero dalle cose poteva utilizzare tutto per il bene, come sottolinea nel ritratto che fa di lui Papa Francesco in un passaggio dell’esortazione apostolica Christus vivit”. “Carlo insegna ai giovani a coltivare la propria personalità e a non omologarsi – spiega don Stefano Guidi –. Non ha inseguito la moda del momento. È stato un ‘originale’, appunto; non ha vissuto da ‘fotocopia’, per citare una delle sue frasi più famose”.