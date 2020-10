Diritti delle donne: Terre des Hommes, domani anteprima di #IoGiocoAllaPari. Due progetti, una raccolta fondi e uno spot

Promuovere un cambiamento positivo nelle giovani generazioni, rendendole protagoniste dell’abbattimento di stereotipi che favoriscono violenza e discriminazioni di genere. E’ l’obiettivo della campagna “Indifesa” di Terre des Hommes che dopo aver creato il “Network Indifesa”, prima rete italiana di webradio e giovani ambasciatori contro bullismo, cyber-bullismo e sexting, discriminazione, stereotipi e violenza di genere, ora lancia #IoGiocoAllaPari – Palestra di diritti e competenze. Si tratta, è stato spiegato oggi a Roma, di una serie di webinair formativi per studenti delle scuole superiori italiane che partirà a novembre su temi come tecnologie e digital divide, leadership femminile, educazione e violenza, bullismo e cyberbullismo. Domani un’anteprima con un evento digital: il ministro per le Politiche giovanili Vincenzo Spadafora, la direttrice dell’Agenzia nazionale per i giovani Lucia Abbinante, e personaggi del mondo dello sport e del lavoro parleranno con centinaia di giovani di tutta Italia di questi a altri temi . #IoGiocoAllaPari (ore 10-12:30) è gratuito, ma è necessario iscriversi su: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-iogiocoallapari-122262675955.

Intanto alla campagna “Indifesa” è abbinato il numero solidale 45591, attivo fino al 18 ottobre, con il quale si potranno sostenere due progetti: “Consultami – Spazio indifesa”, spazio di ascolto e sostegno a ragazze e donne vittime di violenza fisica, psicologica o economica di Terre des Hommes, e “Network indifesa – Empowerment ragazze”, rivolto a 200 ragazze dai 14 ai 19 anni attraverso webinar condotti da un dream team di esperte, role models e professioniste. Per la campagna è stato realizzato lo spot video “Per certe ferite un cerotto non basta”.