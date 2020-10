Papa Francesco: a Consulta femminile, “voce femminile vuole aiutare e risanare in un mondo malato”

“Per la prima volta, un Dicastero coinvolge un gruppo di donne rendendole protagoniste dei progetti e delle linee culturali che va sviluppando, e non solo per occuparsi di questioni femminili”. Lo scrive il Papa, nel messaggio inviato alle partecipanti al seminario promosso dalla Consulta Femminile del Pontificio Consiglio della Cultura, che si è svolto ieri sul tema “Le donne leggono Francesco: lettura, riflessione e musica”. “La vostra Consulta è composta da donne impegnate in diversi settori della vita sociale e portatrici di visioni culturali e religiose del mondo che, seppur diverse, convergono verso l’obiettivo di lavorare insieme con reciproco rispetto”, prosegue Francesco, sottolineando il fatto che il convegno si sia svolto “all’insegna di una grande donna”, proclamata dottore della Chiesa nel 2012: Santa Ildegarda di Bingen, che “ha rotto gli schemi del suo tempo, che impedivano alle donne di studiare e di entrare in biblioteca e, come badessa, lo chiede anche per le sue consorelle”. “Il vostro percorso di lettura potrà offrire una visione peculiare sul tema del confronto sociale e culturale come contributo alla pace, perché le donne hanno il dono di apportare una sapienza che sa ricucire le ferite, perdonare, reinventare e rinnovare”, osserva il Papa a proposito della “voce femminile che vuole aiutare e risanare, in un mondo malato”.