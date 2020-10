Educazione: mons. Russo, “scuola e università chiamate sempre più a dare non solo competenze, ma ragioni di vita e di speranza”

“La scuola e l’università stanno cambiando” e “l’esplosione della crisi sanitaria non ha fatto altro che portare alla luce in modo ancora più evidente alcuni nodi e dinamiche già presenti. Penso alle questioni legate alla crescita integrale della persona; al rapporto fra le tecnologie e la formazione dell’identità; alla ridefinizione dei ‘saperi’ in un mondo in cui – come ricorda Papa Francesco – ‘tutto è in relazione’, ‘tutto è connesso’”. Lo ha detto oggi pomeriggio mons. Stefano Russo, segretario generale della Conferenza episcopale italiana, nel suo intervento di apertura all’incontro online della Consulta nazionale dell’Ufficio scuola Cei. Nel richiamare l’affermazione del Papa al n. 43 dell’enciclica “Fratelli tutti”, “la connessione digitale non basta per gettare ponti, non è in grado di unire l’umanità”, mons. Russo ha spiegato: “Ecco la sfida che hanno di fronte la scuola e l’università nel tempo del distanziamento: non perdere, anzi accrescere il loro essere ‘comunità educanti’ in cui ricevere ed esaminare non solo conoscenze e competenze, ma ragioni di vita e di speranza”.

Sempre nell’enciclica “Fratelli tutti”, ha proseguito, “Papa Francesco ricorda che l’educazione è al servizio di un cammino che porta ogni essere umano a ‘diventare artefice del proprio destino’ e aggiunge: ‘Qui mostra il suo valore il principio di sussidiarietà, inseparabile dal principio di solidarietà’. Sono richiami importanti, che riguardano da vicino il vostro lavoro”. Infine, riagganciandosi all’immagine di Chiesa che si offre “come una famiglia tra le famiglie”, di “Chiesa che serve, che esce di casa” per “accompagnare la vita, sostenere la speranza, essere segno di unità […] per gettare ponti, abbattere muri, seminare riconciliazione” tratteggiata dal Pontefice nella stessa enciclica, il segretario generale Cei fa notare che è la stessa prospettiva contenuta nel sussidio “Educare, infinito presente. La pastorale della Chiesa per la scuola”, pubblicato lo scorso 14 settembre dalla Commissione episcopale per l’educazione cattolica, la scuola e l’università. “Siete dunque orientati – conclude – verso un cammino di comunione e di testimonianza del Vangelo in cui tutta la Chiesa italiana è impegnata”.