Musica: da Genova a Tortona, al via la quinta edizione del Festival dedicato al compositore Lorenzo Perosi

Un concerto, in collaborazione nazionale, venerdì 9 ottobre, a Genova, alle 20, promosso dal Perosi Festival, ma all’interno della stagione sinfonica del Teatro Carlo Felice. Poi, La vera prima del festival, al Teatro comunale Dellepiane di Tortona, domenica 11 ottobre, alle 18.30, con ingresso libero. Si intitola “La musica dell’anima”, quest’anno, il festival dedicato a Lorenzo Perosi, “perché i brani che presenteremo – spiega il direttore artistico, don Paolo Padrini, responsabile della Comunicazione della diocesi di Tortona – oltre ad avere un grandissimo valore musicale, mettono in evidenza la spiritualità di Perosi in ogni nota, anche nella musica sinfonica che non ha nulla di sacro; Perosi così prete e così uomo, capace di toccare il cuore anche dei giovani”.

Da qualche anno il mondo dell’arte, ma soprattutto la gente, sta riscoprendo il sacerdote tortonese compositore di musica religiosa e sacra ma anche cameristica e sinfonica (1872-1956). Torna così il Perosi Festival 2020, realizzato grazie al sostegno di Fondazione Cr Tortona, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Fondazione CR Torino e Compagnia di San Paolo. La manifestazione, prima della pandemia, era prevista in primavera e quest’anno si svolgerà da ottobre a dicembre, ma con un calendario fitto di appuntamenti.

A Genova, assieme alla celeberrima sinfonia n. 8 di Beethoven, sarà proposto il “Transitus animae” di Lorenzo Perosi, oratorio per mezzosoprano, coro e orchestra. Donato Renzetti, direttore, Clémentine Margaine, mezzosoprano, Orchestra e Coro del Teatro Carlo Felice, Maestro del Coro Francesco Aliberti. “Il Transitus fu composta da Perosi nel 1907 e conquistò perfino Gabriele D’Annunzio che si intrufolò alla sala di piazza Pia a Roma durante le prove quando Perosi aveva proibito l’accesso a chiunque”, ricorda la nota della diocesi.