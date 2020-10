Diocesi: Aosta, al via domani la rassegna “Fede&Scienza 2020”. Mons. Brambilla parlerà de “L’uomo eucaristico”

Prenderanno il via domani, venerdì 9 ottobre, ad Aosta, gli appuntamenti della rassegna “Fede&Scienza 2020”. Il ciclo di conferenze autunnali proposto dalla diocesi sarà come al solito legato al tema dell’anno pastorale sviluppato nella lettera del vescovo Franco Lovignana “Eucaristia, pane di vita”. Ad aprire gli incontri – ospitati tutti al Cinéma Théâtre de la Ville, ad Aosta, con inizio alle 20.45 – sarà l’intervento mons. Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara e vicepresidente della Conferenza episcopale italiana, che parlerà de “L’uomo eucaristico. Il cristiano e la Messa. La figura del credente che nasce dall’Eucaristia”.

Venerdì 16 ottobre, invece, don Marco Gianola, collaboratore del Servizio per le Cause dei santi dell’arcidiocesi di Milano, approfondirà la tematica “L’Eucaristia pane di vita e di santità. Carlo Acutis. Un giovane santo dei nostri giorni”. Infine, martedì 20 ottobre, mons. Giuseppe Busani, liturgista e parroco nella diocesi di Piacenza-Bobbio, presenterà “Il messale. Un libro per la vita”.

Per tutte e tre le serate l’ingresso in sala sarà consentito solo con mascherina indossata correttamente fino al raggiungimento della capienza massima di 130 presenze. Gli incontri saranno trasmessi in diretta su Radio Proposta in Blu.