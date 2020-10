Educazione: Diaco (Ufficio scuola), “la Chiesa, alleata con la scuola, offre una parola di senso e significato per la crescita della persona”

Il sussidio online “Educare, infinito presente. La pastorale della Chiesa per la scuola”, pubblicato lo scorso 14 settembre a cura della Commissione episcopale della Cei per l’educazione cattolica, la scuola e l’università, e al quale ha contribuito anche la Consulta nazionale dell’Ufficio scuola Cei, “rientra in quel rinnovamento pastorale che il Papa chiede a tutta la Chiesa, enfatizza la dimensione di servizio della Chiesa per la scuola” e “intende accompagnare l’alleanza educativa tra comunità cristiana e comunità educative”. Lo ha detto oggi pomeriggio Ernesto Diaco, direttore dell’Ufficio nazionale per l’educazione, la scuola e l’università della Cei, aprendo l’incontro online della Consulta. “La nostra – ha spiegato – è una Chiesa che è nella scuola e viceversa. Le nostre scuole e le nostre parrocchie si intersecano a vicenda”. Un altro elemento “che aiuta a costruire alleanze educative è la parola di senso e significato che la Chiesa offre per la crescita della persona”, ha aggiunto Diaco precisando che “la scuola non è isolata dalla società; ne è pienamente immersa e ne respira il clima”. In questo orizzonte “si colloca la necessità di un patto sociale, culturale, educativo, come afferma il Papa e come ripeterà nell’incontro online del 15 ottobre”.