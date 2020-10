Società: Unicef-Oms, “circa 2 milioni di bambini nascono morti ogni anno, 1 ogni 16 secondi”

Circa 2 milioni di bambini nascono morti ogni anno – 1 ogni 16 secondi – secondo le stime congiunte lanciate, per la prima volta in assoluto, da Unicef, Oms, Gruppo della Banca mondiale e la Divisione per la popolazione dell’Undesa. Secondo il nuovo rapporto, “A Neglected Tragedy: The Global Burden of Stillbirths” (“Una tragedia dimenticata: il peso globale dei bambini nati morti”), “la grande maggioranza dei casi di bambini nati morti, l’84%, è avvenuta in Paesi a reddito basso o medio basso. Nel 2019, 3 casi su 4 di bambini nati morti si sono verificati in Africa subsahariana o in Asia meridionale. Un bambino nato morto è definito nel rapporto come un bambino nato senza presentare segni di vita a 28 settimane di gravidanza o più”.

“Perdere un bambino alla nascita o durante la gravidanza è una tragedia devastante per una famiglia, che spesso viene sopportata in silenzio, ma troppo frequentemente, in tutto il mondo”, ha dichiarato Henrietta Fore, direttore generale dell’Unicef. “Ogni 16 secondi una madre da qualche parte del mondo soffrirà la tragedia indescrivibile di vedere il suo bambino morire alla nascita. In aggiunta alla perdita di vita – sottolinea Fore -, i costi psicologici ed economici per donne, famiglie e società sono gravi e di lunga durata. Per molte di queste madri, semplicemente non doveva andare in questo modo. La maggior parte dei casi di bambini nati morti avrebbero potuto essere prevenuti con un monitoraggio di alta qualità, cure prenatali appropriate e un assistente alla nascita qualificato”.

Il rapporto avverte che la pandemia di Covid-19 potrebbe aggravare il numero globale di bambini nati morti: “Una riduzione del 50% dei servizi sanitari dovuta alla pandemia potrebbe causare circa 200.000 ulteriori casi di bambini nati morti in un periodo di 12 mesi in 117 Paesi a reddito basso e medio. Ciò corrisponde a un aumento nel numero di bambini nati morti dell’11,1%”. Secondo la valutazione effettuata per il rapporto dai ricercatori della Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, “13 Paesi potrebbero vedere un aumento del 20% o più del numero di nati morti in un periodo di 12 mesi”.