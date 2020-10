Volontariato: l’emergenza Covid-19 al centro del premio “Comunicare la gratuità”

L’emergenza Covid-19 vissuta dai volontari, la pandemia raccontata attraverso il lavoro di persone comuni che si dedicano agli altri. Sono questi i temi al centro del premio giornalistico nazionale “Comunicare la gratuità”, che vuole promuovere e valorizzare il lavoro dei giornalisti impegnati a raccontare l’attualità e il mondo del volontariato. È sostenuto dal Cesvot e promosso dall’associazione di volontariato Vol.To.Net – Rete Volontariato Toscana. La premiazione è in programma il prossimo 5 dicembre a Firenze, a Palazzo Vecchio, in occasione della nuova edizione della manifestazione “All’origine della gratuità”, organizzata insieme alla Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze e alla Compagnia delle Opere sociali. “Vogliamo dare il giusto spazio al volontariato in questa pandemia e a chi ha saputo raccontarlo, con sensibilità e puntualità – dichiara Luigi Paccosi, presidente di Vol.To.Net –. La situazione in cui viviamo ci ha imposto uno sforzo eccezionale e il lavoro dei volontari è stato straordinario perché fatto da persone comuni che si sono donate all’altro, a chi era più fragile”. Al vincitore andrà un premio in denaro di mille euro (al lordo di oneri fiscali). Possono partecipare i giornalisti che abbiano pubblicato o trasmesso articoli o servizi che comunichino al meglio la gratuità, sia a mezzo stampa, web, radio o tv, tra il 1° novembre 2019 e il 1° novembre 2020. I lavori dovranno essere consegnati entro e non oltre il 6 novembre 2020. A questo link è possibile consultare il regolamento.