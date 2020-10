Minori stranieri: Oxfam, al via a Catania corso di formazione e inserimento professionale

Prenderà il via a Catania un corso di formazione e inserimento professionale per 30 minori stranieri, aperto anche a neo maggiorenni, promosso da Oxfam, in collaborazione con le associazioni e le aziende del territorio. Lo scopo è “offrire una concreta occasione di formazione e lavoro ai tanti minori stranieri non accompagnati o neo maggiorenni dentro e fuori dal sistema di accoglienza, nel bel mezzo della più grave crisi economica e occupazionale degli ultimi decenni”. In Sicilia, secondo gli ultimi dati, sono presenti circa un quinto degli oltre 6mila minorenni accolti in Italia che hanno vissuto l’inferno dei “lager” libici e rischiato la vita in mare per arrivare in Italia. “Oggi a Catania oltre 130 ragazzi stranieri minorenni o che hanno appena compiuto 18 anni si trovano in strutture di prima e seconda accoglienza, ma molti altri sono tagliati fuori”, spiega Andrea D’Urso responsabile del progetto per Oxfam Italia. Il corso di formazione prevede una fase iniziale di 50 ore che si concentrerà sulla compilazione efficace e completa di un curriculum vitae, tecniche per poter sostenere un colloquio di lavoro, conoscenza degli aspetti e tipologie contrattuali in ambito lavorativo, sviluppo di competenze trasversali (problem solving, lavoro in team, capacità di ascolto attivo, rispetto delle regole comportamentali sul luogo di lavoro). Venti partecipanti avranno l’opportunità di svolgere un tirocinio formativo di 5 mesi (part-time) retribuito, presso aziende del territorio.