Consulta nazionale antiusura: nel fine settimana l’assemblea annuale e l’elezione del nuovo presidente

“Scenari e responsabilità sociali, economiche e finanziarie dopo l’emergenza sanitaria: quali rischi e opportunità per la cura del bene comune”. È il tema al centro dell’assemblea della Consulta nazionale antiusura Giovanni Paolo II, che si terrà a Roma venerdì 9 ottobre e sabato 10 ottobre, presso il Palazzo Lateranense. L’assemblea dei presidenti delle Fondazioni antiusura inizierà venerdì 9 ottobre alle 16 con il saluto dell’arcivescovo Gianpiero Palmieri, vicegerente per la diocesi di Roma. Seguiranno i lavori assembleari. L’assemblea annuale terminerà con la santa messa presieduta da mons. Palmieri, alle 19, presso la parrocchia del SS. Salvatore e dei SS. Giovanni Battista ed Evangelista.

I presidenti delle Fondazioni Antiusura associate torneranno a riunirsi sabato 10 ottobre, alle 8.30, per l’elezione del presidente. Alle 10 seguirà il convegno, trasmesso anche via Facebook (Caritas diocesi di Roma) al quale interverranno Stefano Zamagni su “Economia, Finanza e Fraternità: percorsi possibili nei nuovi scenari post Covid-19” e Maurizio Fiasco su “Famiglie e imprese vulnerabili: nuovi profili di fragilità e strategie di supporto nell’attuale contesto socio-finanziario”. Le conclusioni saranno affidate al presidente eletto della Consulta nazionale antiusura “Giovanni Paolo II”.