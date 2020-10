Diocesi: Lecce, Radio Portalecce riprende le trasmissioni dopo la pausa forzata per la pandemia

Sono riprese oggi le trasmissioni di Radio Portalecce, l’emittente radiofonica sul web della diocesi di Lecce, fermatasi a causa della pandemia. L’iniziativa trae origine dal progetto di Portalecce, il portale integrato d’informazione diocesana che, oltre al quotidiano on line, produce anche una web tv e una web radio, organizzate da don Antonio Murrone e padre Salvatore Giardina, assieme ad una redazione di laici e sacerdoti che si sono messi a disposizione. Per ascoltare la radio, basta scaricare l’applicazione “Radio Portalecce” da play store oppure cliccare su “radio” sul sito di Portalecce, oppure sul gruppo Facebook “Radio Portalecce”. Le trasmissioni andranno in diretta dagli studi di piazza Duomo a Lecce con la programmazione consultabile direttamente sul sito.