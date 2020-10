Fratelli tutti: vescovi francesi, “tutti chiamati a fare un esame di coscienza”

“Un testo ampio e impegnativo. Un grande testo nella dottrina sociale della Chiesa”. Così mons. Éric de Moulins-Beaufort, arcivescovo di Reims e presidente della Conferenza episcopale di Francia, presenta a nome dei vescovi francesi, la nuova enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti”. “La fraternità non è un atteggiamento”, commenta l’arcivescovo. “Il Papa descrive le sue diverse dimensioni con grande libertà, come Cristo. Non si lascia impressionare dagli apparenti vincoli di questo mondo. Mette davanti agli occhi di tutti i luoghi in cui ciascuno rischia di perdere la fraternità. Tutti devono fare un esame di coscienza: ogni persona, aziende, famiglie, Stati. Qual è la strada per passare dalla fiammeggiante comunicazione alla vera fraternità?”.