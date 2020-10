Terre des Hommes: Roma, giovedì presentazione IX dossier “indifesa” con i dati sui minori vittime di reato in Italia

In occasione della Giornata mondiale delle bambine (11 ottobre), giovedì 8 ottobre Terre des Hommes lancia la nona edizione della campagna “indifesa” e presenta a Roma il dossier “La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo”, contenente i nuovi dati Interforze sui minori vittime di reato in Italia, che quest’anno saranno illustrati anche con una particolare attenzione alle differenze regionali. In Italia il numero di minori vittime di reati, negli ultimi anni, ha visto un continuo aumento: nel 2018 se ne contavano 5.990, il 3% in più dell’anno precedente. Le vittime sono sempre in prevalenza bambine e ragazze (59,4%), che rappresentano la fascia più vulnerabile della popolazione mondiale, su cui oggi incidono anche le drammatiche conseguenze della pandemia di Coronavirus.

Appuntamento dunque giovedì alla Biblioteca Casanatense (via di S. Ignazio, 52) dalle 10.30 alle 11.30. “L’evento sarà l’occasione per accendere i riflettori sulla condizione delle bambine e ragazze, che sono le maggiori vittime di abusi, sfruttamento e discriminazioni fin dalla tenera età, ma anche per promuovere azioni concrete per assicurare un futuro di dignità a bambine e ragazze in Italia e nel mondo”, si legge in un comunicato.

Dopo il saluto di Paolo Ferrara, direttore generale di Terre des Hommes Italia, Federica Giannotta, responsabile Advocacy di Terre des Hommes, presenterà il dossier “indifesa”. Interverranno Stefano Delfini, direttore Servizio analisi criminale della Direzione centrale della Polizia criminale, ed Elena Bonetti, ministra per le Pari opportunità e la famiglia.