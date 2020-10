Perù: nelle università cattoliche un corso per prevenire e affrontare la violenza contro le donne. Mons. Cabrejos (vescovi), “urgente cambiamento nella coscienza sociale”

Nell’ambito della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, lo scorso 2 ottobre, il presidente della Conferenza episcopale peruviana, mons. Miguel Cabrejos, arcivescovo di Trujllo, ha presentato un corso, proposto in modalità virtuale, per prevenire e fronteggiare le violenze contro le donne. L’iniziativa è stata promossa dalle undici università cattoliche del Perù, in collaborazione con l’Organizzazione delle università cattoliche dell’America Latina (Oducal), sotto il coordinamento dell’Università Cattolica di Trujillo.

Mons. Cabrejos ha ricordato che è urgente un cambiamento nella coscienza sociale, affinché la dignità delle donne sia rispettata in ogni circostanza. Per il presidente dei vescovi peruviani, questo “è uno dei peccati sociali che è peggiorato con la diffusione del coronavirus, rispetto a quanto ha invitato a superare l’indifferenza”. E ha proseguito sottolineando che il corso è espressione della “capacità di guida del mondo accademico per promuovere la dignità delle donne e motivare docenti, studenti e ricercatori a esercitare un fermo impegno a intraprendere azioni concrete a favore delle donne sulla base dei valori insegnati dal Vangelo”. Alla presentazione ha partecipato anche Martha Cecilia Silvestre Casas, viceministra per la Condizione femminile.