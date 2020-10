Carlo Acutis: Assisi, continuano gli eventi collaterali prima della beatificazione. Sabato scorso la visita dei vescovi delle Marche alla tomba

Continuano le iniziative collaterali organizzate in occasione della beatificazione di Carlo Acutis che si terrà sabato 10 ottobre alle 16.30 nella basilica superiore di San Francesco. In particolare oggi nella Sala della Conciliazione del Palazzo comunale di Assisi è previsto un momento di testimonianza con il ricordo della mamma, Antonia Salzano, e di alcuni assisani che ricordano il prossimo Beato. All’incontro moderato da padre Enzo Fortunato, direttore della Sala Stampa del Sacro Convento, interverrà anche il sindaco di Assisi, Stefania Proietti.

Domani, martedì 6 ottobre, alle 17 nella sala della Spogliazione, Paolo Rodari, vaticanista de La Repubblica, intervisterà il vescovo Domenico Sorrentino sul tema: “Francesco e Carlo: due giovani a confronto”.

Un momento di fraterna accoglienza è stato vissuto sabato 3 ottobre con l’arrivo dei vescovi della Regione Marche che hanno venerato il corpo di Carlo Acutis e, guidati da mons. Sorrentino, visitato il santuario della Spogliazione e l’annesso “Museo della Memoria, Assisi 1943-1944”.

Tutti gli eventi saranno in diretta streaming su Maria Vision (canale 602) e sulla pagina Facebook diocesi Assisi-Nocera-Gualdo.