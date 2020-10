Chiesa e scuola: Consulta Cei, giovedì incontro online sul patto educativo globale con mons. Russo e don Matteo

Al sussidio online “Educare, infinito presente. La pastorale della Chiesa per la scuola”, pubblicato lo scorso 14 settembre a cura della Commissione episcopale della Cei per l’educazione cattolica, la scuola e l’università, e al quale ha contribuito anche la Consulta nazionale dell’Ufficio scuola Cei, verrà dedicata un’approfondita riflessione in occasione dell’incontro della stessa Consulta, in programma giovedì 8 ottobre (ore 15-17.30) . In particolare, verrà messa a fuoco la sfida del “patto educativo globale”, che proprio a metà ottobre vedrà una significativa tappa nel percorso voluto da Papa Francesco e poi modificato a causa dell’emergenza da Covid-19.

L’incontro si terrà in modalità di videoconferenza. Dopo la preghiera introduttiva è previsto l’intervento di mons. Stefano Russo, segretario generale della Cei, cui seguirà quello di don Armando Matteo, docente di Teologia fondamentale presso la Pontificia Università Urbaniana di Roma. Oltre ad aver collaborato con la Congregazione dell’Educazione Cattolica sul “patto educativo globale”, don Matteo è autore di un saggio in uscita dal titolo “Il nuovo bambino immaginario. Perché si è rotto il patto educativo tra genitori e figli” (Rubbettino).