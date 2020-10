Coronavirus Covid-19: Cts, “in caso di calciatori positivi la responsabilità della decisione è della Asl e del medico sociale”

“Il Cts, a proposito del caso dei calciatori positivi al contagio dal virus Sars-CoV-2, richiama gli obblighi di legge sanciti per il contenimento del contagio dal virus e ribadisce la responsabilità dell’Autorità sanitaria locale competente e, per quanto di competenza, del medico sociale per i calciatori e del medico competente per gli altri lavoratori”. È quanto si legge in un comunicato del Comitato tecnico scientifico (Cts) per l’emergenza coronavirus, diffuso ieri sera dal ministero della Salute, con riferimento alla mancata partenza del Napoli verso Torino per disputare la partita con la Juventus in programma ieri sera. Dopo il vertice di ieri, durante il quale è stato riesaminato il protocollo sottoscritto tra Lega Serie A e governo per la ripresa del campionato di calcio, il Cts conferma che la decisione finale spetta alle autorità sanitarie locali.