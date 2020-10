Alimentazione: Campus Biomedico Roma, il 7 ottobre webinar sul progetto “One Health” per la tutela di salute e ambiente

In tempi di cambiamenti climatici, risorse in esaurimento ed emergenze pandemiche “bisogna puntare su una nuova cultura che permetta di agire a tutela della salute e dell’ambiente con un approccio unitario”. Di questo, spiega un comunicato, si parlerà nel webinar “Il progetto ‘One Health’ per una produzione alimentare di qualità e sostenibile”, che si terrà mercoledì 7 ottobre, dalle 14 alle 16, all’interno del Festival dello sviluppo sostenibile per iniziativa dell’Università Campus Biomedico di Roma. L’evento ha il patrocinio di Rete delle università sostenibili, e vede la collaborazione di Inail, Sapienza Università di Roma e Mediterranean Agronomic Institute of Bari.

“Implementare le conoscenze sul tema della qualità alimentare e dello sviluppo sostenibile”, l’obiettivo del webinar.

Dopo i saluti del rettore Raffaele Calabrò e di Giuseppe Lucibello, direttore generale dell’Inail, interverranno fra gli altri Pierluigi De Felice (Gecoagri Landitaly), Alessandra Gentili (Sapienza Università di Roma), Simona Sanzani di Ciheam Bari. Per formare figure qualificate, come tecnologi alimentari da impiegare nelle filiere, e manager del made in Italy, su impulso delle imprese e dei consorzi dei prodotti principe della cucina italiana, l’Università Campus Biomedico ha avviato dallo scorso anno un corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari e gestione di filiera.