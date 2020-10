Fratelli tutti: mons. Batzing (vescovi tedeschi), “un campanello d’allarme, un monito e una speranza”

Il presidente della Conferenza episcopale tedesca (Dbk), mons. Georg Bätzing, ieri a Limburg ha presentato alla stampa tedesca la nuova enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti”, affermando che è un “appello urgente alla solidarietà globale e alla cooperazione internazionale”. Per Bätzing, Papa Francesco si oppone in particolare all’isolamento nazionale e incoraggia le persone a pensare ad una “etica delle relazioni internazionali” con i cristiani come responsabili per non erigere nuovi muri e lavorare per abbattere gli ostacoli esistenti. Il presidente della Dbk ha sottolineato come per Papa Francesco, la fratellanza è un “amore che trascende tutti i confini politici e spaziali” e rispetta le persone lontane così come le persone vicine perché si tratta essenzialmente di dignità umana, che si basa sull’immagine di Dio. “L’enciclica è un campanello d’allarme, un monito e una speranza: un campanello d’allarme affinché possiamo ritrovarci. Un promemoria affinché non dimentichiamo il nostro prossimo. Un appello alla speranza che ci chiama ad abbattere i muri e rafforzare la solidarietà”, ha detto mons. Bätzing, per il quale nonostante un’analisi del mondo formulata a volte con parole dure, il Papa indica la speranza.