Russia: assemblea della Conferenza episcopale, partecipa anche il neo vescovo mons. Dubinin

Sarebbe dovuto essere presente anche l’arcivescovo Tadeusz Kondrusiewicz alla consacrazione episcopale di mons. Nikolaj Dubinin, avvenuta nella cattedrale di Mosca, ieri, domenica 4 ottobre; all’arcivescovo di Minsk-Mogilev, “testimone disinteressato di Cristo”, che ha segnato i “miei primi passi coscienti nella Chiesa” il nuovo vescovo ha rivolto la sua gratitudine. Lungo l’elenco delle persone ringraziate al termine di una celebrazione durata oltre due ore e mezza, presieduta dall’arcivescovo Paolo Pezzi e concelebrata dai vescovi Joseph Wert di Novosibirsk e Kirill Klimowicz di Irkutsk. Numerosi i fedeli presenti, ma molti anche quelli che hanno partecipato da remoto: “Questi ostacoli non sono in grado di indebolire la nostra unità spirituale”, ha commentato il nuovo vescovo, che al termine della messa si è rivolto ai presenti, ammettendo la propria difficoltà “nel trasmettere a parole i sentimenti che ora provo, così come nel comprendere il mistero divino, che oggi tocchiamo di nuovo e al quale partecipiamo”. Come ausiliare dell’arcidiocesi della Madre di Dio a Mosca, mons. Dubinin vivrà a San Pietroburgo e presterà servizio alle comunità di quella parte del territorio diocesano. Oggi intanto il nuovo vescovo partecipa per la prima volta alla assemblea della Conferenza episcopale della Confederazione russa, i cui lavori cominciati nella mattinata, si concluderanno domani.