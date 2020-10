Maltempo: mons. Brambilla (Novara), “intensa prossimità e concreta solidarietà a parrocchie e comunità civili colpite”

Il vescovo di Novara, mons. Franco Giulio Brambilla, “esprime intensa prossimità e concreta solidarietà alle parrocchie e alle comunità civili colpite dai fortissimi e devastanti eventi atmosferici di venerdì e sabato scorsi che hanno messo in ginocchio molte contrade della nostra diocesi, seminando morte, distruzione del territorio, causando crolli di ponti, strade, case e ambienti di lavoro”. È quanto si legge in un messaggio del vescovo Brambilla diffuso poco fa a seguito dei lutti e dei gravi danni provocati dal maltempo che ha colpito nel fine settimana anche il territorio novarese.

Il vescovo, prosegue il messaggio, “si fa prossimo e accompagna nella preghiera coloro che hanno perduto i loro cari e hanno visto danneggiate le loro abitazioni, e chiede alla Caritas diocesana di sollecitare la solidarietà di tutti per portare soccorso a chi è nel bisogno e ha necessità di aiuto immediato”. “È importante che tutti si prendano a cuore l’ambiente, le case, la messa in sicurezza delle strade, dei fiumi e un vero rispetto della natura”, evidenzia mons. Brambilla, secondo cui, “soprattutto, è urgente che le autorità preposte alla salvaguardia della vita dei cittadini si adoperino a un grande piano di custodia e cura del territorio, che nella sua fragile bellezza e vulnerabilità, subisce oltraggio e violenza ogni volta che si manifesta un evento naturale eccezionale. Tutti insieme dobbiamo restituire alle nostre contrade lo splendore di un paesaggio unico e singolare nell’Italia e nel mondo”.