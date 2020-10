Coronavirus Covid-19: Uecoop, “per un’impresa su 4 italiani obbligati a indossare la mascherina sino alla prossima estate”

“Secondo una impresa su 4 (26%) gli italiani saranno obbligati a portare le mascherine anti contagio coronavirus ben oltre la fine 2020 sino alla prossima estate”. È quanto emerge da un’indagine dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop) su un campione di aziende a livello nazionale in riferimento al nuovo Dpcm sulle misure anti-Covid che dovrebbe prevedere, tra l’altro, un’estensione dell’obbligo delle mascherine all’aperto, per contenere la ripresa dell’epidemia. “Misure che – sottolinea Uecoop – si aggiungono a quelle già in vigore che impongono protezioni su naso e bocca in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, limiti di capienza dei treni e distanziamento fra i passeggeri”. “Fra gli italiani – conclude Uecoop – la mascherina è ormai un oggetto di uso quotidiano da portarsi sempre dietro come le chiavi di casa”.