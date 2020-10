Fede e cultura: Roma, il 10 ottobre la terza Giornata delle catacombe in versione digitale

“Che Paradiso!” è il tema della terza Giornata delle catacombe in programma sabato 10 ottobre a Roma, per iniziativa della Pontificia Commissione di archeologia sacra presieduta dal card. Gianfranco Ravasi. Nell’impossibilità, a causa del Covid-19, di realizzare l’evento secondo le consuete modalità, la manifestazione viene realizzata in versione digitale.

“Nell’anno di riflessione sull’enciclica Laudato si’, proposto da Papa Francesco a cinque anni dalla pubblicazione del primo documento del magistero sulla problematica ambientale – si legge in un comunicato –, vogliamo evocare la visione della natura così come la si ritrova nelle catacombe cristiane, negli affreschi e nei rilievi marmorei. Le scene bucoliche, le rappresentazioni di fiori, piante e animali, sia isolate sia inserite in rappresentazioni bibliche o simboliche, ci rimandano al giardino delle origini, all’Eden e, contemporaneamente, al Paradiso”. “Osservare, contemplare quelle suggestive rappresentazioni non significa soltanto immaginare, sognare una mèta bella e armoniosa”, prosegue il comunicato, ma “anche desiderarla e costruirla nel presente, avendo cura della ‘casa comune’”, ossia “del ‘paradiso’ terreno in cui abitiamo e viviamo, affidatoci dal Creatore”.

Ad aprire la giornata, alle 10.45, l’indirizzo di saluto del card. Ravasi, che è anche presidente del Pontificio Consiglio della cultura. In programma laboratori ludico-didattici per bambini e interventi di diversi esperti su temi legati alle catacombe, intervallati da letture di brani della Laudato si’ e della Passione di Perpetua e Felicita. A chiudere la giornata, alle 18.30, le riflessioni conclusive del card. Ravasi.