Diocesi: Cosenza, Emporio della solidarietà e Acli insieme per sostenere le famiglie più bisognose

Le Acli provinciali di Cosenza e l’Emporio della solidarietà, attivo nel palazzo arcivescovile, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per l’aiuto delle famiglie più bisognose. L’Associazione cristiana lavoratori, con la sottoscrizione del protocollo, s’impegna a donare all’Emporio prodotti di prima necessità che saranno distribuiti attraverso il medesimo Emporio. Come si legge nel protocollo, “il coordinatore dell’Emporio, don Bruno Di Domenico, direttore della Caritas diocesana cosentina, nell’accettare il rapporto di collaborazione con le Acli provinciali di Cosenza, che suggella un rapporto già esistente e consolidato negli anni, si dichiara disponibile a distribuire i beni consegnati da volontari delle Acli così da venire sempre più incontro alle esigenze delle famiglie in difficoltà presenti sul territorio”. La collaborazione nasce dalla consapevolezza che, “unendo le forze, si riusciranno a soddisfare i bisogni di un numero maggiore di persone, nella certezza che il dolore, la malattia, la sofferenza anche se appartengono al singolo generano sentimenti che lasciano i segni anche nei molteplici contesti in cui questo vive ed è compito di chi opera sul territorio, come costruttore di pace, di raccogliere l’appello di Papa Francesco di non lasciare nessuno da solo”, testimoniando il messaggio di salvezza che ci è stato donato come talento da diffondere.