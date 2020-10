Carla Nespolo: don Ciotti (Libera e Gruppo Abele), “un punto di riferimento nella nostra lotta quotidiana per la dignità di tutti”

“Ciao Carla. Per te che detestavi la retorica, che eri donna di sola sostanza, un sobrio ma sentito saluto”. Così don Luigi Ciotti, presidente di Libera e Gruppo Abele, per la morte di Carla Nespolo, presidente di Anpi. “La tua memoria è già da oggi per noi di Libera e del Gruppo Abele impegno – precisa il sacerdote -. Impegno a esistere per resistere, per ribellarsi all’agonia di vite prive d’ideali, sedotte dagli idoli del ‘mercato’ e complici indirette delle sue ingiustizie”.

“Sei stata per tanti, anche per molti giovani, un punto di riferimento. Continuerai a esserlo nella nostra lotta quotidiana per la dignità di tutti e per la libertà come bene comune”, conclude don Ciotti.