Diocesi: Caserta, stasera i funerali del vescovo D’Alise in cattedrale

(Foto: ANSA/SIR)

Stasera, alle 18, si terranno i funerali di mons. Giovanni D’Alise, vescovo di Caserta, morto, ieri mattina, per arresto cardiocircolatorio, mentre era ricoverato nell’ospedale di Caserta dal 30 settembre perché positivo al Covid. I funerali, informa la diocesi, si svolgeranno senza la presenza della bara con la salma, nella cattedrale di Caserta, in piazza Duomo. Mons. D’Alise, infatti, è stato tumulato ieri nella cripta del duomo di Caserta alla presenza dei familiari e del vicario generale della diocesi di Caserta, don Gianni Vella.

I funerali saranno aperti solo ai sacerdoti e ai confratelli vescovi, nel rispetto delle normative sul coronavirus. Le esequie saranno trasmesse dalle 18 in diretta televisiva su “Gigli TV”, canale digitale 623, e sulle pagine Facebook della diocesi di Caserta e del vescovo Giovanni D’Alise e sul sito web www.diocesicaserta.it. Si invitano i fedeli ad assistere alla commemorazione funebre attraverso la tv o lo streaming social per evitare assembramenti. Non sarà possibile entrare in cattedrale.

Intanto, il sindaco di Caserta, Carlo Marino, ha proclamato per oggi una giornata di lutto cittadino, in segno di cordoglio e vicinanza dell’intera città alla famiglia D’Alise e a tutta la comunità ecclesiastica per la scomparsa del vescovo. Sarà esposta a mezz’asta, nel corso dell’intera giornata, la bandiera della Città di Caserta sugli edifici pubblici e sarà osservato nelle scuole e nei luoghi di lavoro e in tutti i luoghi pubblici o di intrattenimento un minuto di silenzio e raccoglimento.