Carla Nespolo: Mattarella, “appassionata testimone e fervida sostenitrice dei valori della Costituzione”

“La scomparsa di Carla Nespolo addolora la Repubblica che ha conosciuto in lei una appassionata testimone e una fervida sostenitrice dei valori della Costituzione. Desidero esprimere i miei sentimenti di vicinanza ai familiari e di solidarietà all’Associazione nazionale partigiani d’Italia, della quale Carla Nespolo è stata presidente amata e stimata”. Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione oggi della scomparsa di Carla Nespolo.

“Prima donna a ricoprire questa carica, ha dedicato il proprio impegno a contrastare – anzitutto sul piano culturale, educativo, civile – tutte le forme di violenza, di xenofobia, di razzismo che possono attecchire nelle pieghe della società”, ha ricordato il capo dello Stato.

“Carla Nespolo – che è stata apprezzata parlamentare, prima alla Camera dei deputati e poi al Senato della Repubblica – è stata anche la prima presidente dell’Anpi che non aveva partecipato, per ragioni di età, alla Resistenza. Ha iniziato, quindi, quel passaggio generazionale di testimone che adesso tocca ad altri proseguire”, ha concluso Mattarella.