Migranti: Caritas-Migrantes, l’8 ottobre a Roma la presentazione del XXIX Rapporto Immigrazione

La XXIX edizione del Rapporto Immigrazione curato da Caritas italiana e Fondazione Migrantes sarà presentata giovedì 8 ottobre a Roma (ore 11, Centro Congressi Auditorium Aurelia – via Aurelia, 796). Il volume si intitola “Conoscere per comprendere”. L’evento si terrà in presenza e in diretta streaming sui canali YouTube e Facebook della Conferenza episcopale italiana. Sarà possibile accedere all’Auditorium fino ad esaurimento dei posti, debitamente distanziati nel pieno rispetto della normativa sanitaria. Per questo è necessario raggiungere l’Auditorium almeno 30 minuti prima dell’inizio dell’evento. A tutti i partecipanti alla conferenza sarà richiesto di sottoscrivere un’autocertificazione e di sottoporsi alla misurazione della temperatura. Interverranno: mons. Stefano Russo, segretario generale della Cei; Stanislao Di Piazza, sottosegretario di Stato al ministero del Lavoro e delle politiche sociali con delega all’immigrazione e alle politiche di integrazione; Igiaba Scego, scrittrice. Introdurrà e modererà Oliviero Forti, responsabile dell’ufficio politiche migratorie e protezione internazionale di Caritas italiana. A presentare i dati sarà Manuela De Marco, dell’ufficio politiche migratorie e protezione internazionale di Caritas italiana. Concluderà Simone Varisco, redazione Rapporto Immigrazione Fondazione Migrantes.