Silenziosi Operai della Croce: morto il moderatore generale don Janusz Malski

Nella prima mattina di oggi, lunedì 5 ottobre, è morto don Janusz Malski, moderatore generale dei Silenziosi Operai della Croce, associazione internazionale fondata dal beato mons. Luigi Novarese. “Da tempo affetto da una forma tumorale, don Janusz – si legge in una nota – si era aggravato repentinamente lo scorso mese di settembre. Ricoverato presso il Centro di riferimento oncologico di Aviano (Pd) ha ricevuto le ultime cure possibili, fino al momento della morte”.

Nato a Stettino (Polonia) il 25 giugno del 1957, don Malski era membro dell’Associazione dal 1983. Ordinato sacerdote il 7 luglio 1985, ha svolto un primo incarico come moderatore generale dal 2012 al 2018 ed è stato successivamente riconfermato. Il rito funebre si svolgerà giovedì 8 ottobre alle 15 presso il duomo di Montichiari (Bs).

Mons. Marco Arnolfo, arcivescovo di Vercelli, territorio su cui insiste il santuario del Trompone dove da decenni operano i Silenziosi Operai della Croce, “unitamente all’intera diocesi eusebiana, si stringe intorno alla comunità dei Sodc, nel ricordo commosso di padre Janusz e con riconoscenza grande per l’opera terapeutica fisica e spirituale da loro svolta fin dal 1970 anche sul nostro territorio”.