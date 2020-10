Diocesi: Caritas Lamezia Terme, riprende la distribuzione di pasti caldi nella mensa, rispettando le misure anti Covid

Da oggi riprenderà la distribuzione di pasti caldi nella chiesa della Pietà a Lamezia Terme. “In tempo di Covid anche la mensa della Caritas diocesana ha dovuto prendere le dovute precauzioni, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dai vari decreti che in questi mesi si sono susseguiti nel tentativo di arginare il diffondersi della pandemia, per poter continuare ad erogare quei servizi alla persona necessari ed indispensabili”, si legge in un comunicato della diocesi, che precisa come “il direttore della Caritas, don Francesco Decicco, abbia adottato le misure necessarie per garantire la sicurezza di operatori, volontari ed ospiti, senza, però, togliere l’assistenza a chi, quotidianamente, si reca nei locali adiacenti la chiesa della Pietà per poter avere un pasto caldo”.

Da oggi, “volontari ed operatori stanno provvedendo alla distribuzione dei pasti caldi all’interno dei locali, facendo rispettare una turnazione in modo da poter far sedere con assoluta tranquillità chi accede alla mensa nel rispetto della sicurezza”. Per poter ottemperare a quanto prevede la normativa, “si accederà nei locali quindici minuti prima dell’orario previsto dal turno per effettuare tutti i controlli del caso (dalla misurazione della temperatura a chi vi accede a tutto quanto inserito nel decreto) al fine di poter rendere questo importante servizio nel massimo della sicurezza, sia per gli operatori (che tra un turno ed un altro provvederanno a sanificare sedie e tavoli) sia per gli ospiti”.