Fratelli tutti: Delle Foglie (Mcl), “il Papa lancia la globalizzazione della fraternità”

“Papa Francesco ha scritto una nuova pagina della Dottrina sociale della Chiesa. Partendo da uno sguardo lucido e appassionato sul mondo presente, lancia la globalizzazione della fraternità”. Così Domenico Delle Foglie, presidente del Movimento cristiano lavoratori, commenta la pubblicazione dell’enciclica sociale “Fratelli tutti”. “Come Movimento che ha a cuore la giustizia sociale, lo sviluppo ordinato dei popoli, l’affermazione della centralità della persona umana nel mondo del lavoro, la pace come presupposto di tutte le relazioni – aggiunge il presidente di Mcl – l’orizzonte della fraternità indicato dal Papa è una spinta all’azione sulla base dell’amicizia sociale”. “Una prospettiva esigente per chi come Mcl opera nel sociale – conclude Delle Foglie – e accetta l’invito di Francesco ad incamminarsi verso un mondo diverso. Ciascuno con la propria responsabilità, ma tutti uniti dal sentimento di fraternità universale”.