Repubblica Dominicana: incontro nazionale di pastorale per una Chiesa in rinnovamento missionario che dia “speranza alla sofferenza”

Con lo scopo di rispondere ai bisogni fondamentali della Chiesa e della società in questo momento di crisi sanitaria e socioeconomica, la Conferenza dell’episcopato dominicano (Ced), attraverso il suo Istituto pastorale nazionale (Inp), ha tenuto il XXXVIII Incontro nazionale pastorale venerdì 2 ottobre, nella sede della scuola di evangelizzazione Giovanni Paolo II.

Quest’anno, a causa della pandemia Covid-19, l’incontro si è svolto con ridotta partecipazione in presenza ed è stato trasmesso via Zoom per coloro che non hanno potuto partecipare. Tra i presenti c’erano una rappresentanza di vescovi e operatori pastorali delle 12 diocesi del Paese, che hanno valutato il lavoro pastorale dell’anno in corso e pianificato le azioni per il 2021, secondo il Piano pastorale nazionale.

Durante le parole di benvenuto, come si legge in una nota dell’episcopato pervenuta al Sir, mons. Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez, vescovo di La Vega e vicepresidente della Ced, ha esortato i presenti affinché la programmazione pastorale del 2021 sia capace di “suscitare risposte di speranza alla sofferenza, al pessimismo e allo sconforto generato dalla pandemia, manifestato nella precarietà della salute fisica ed emotiva e nella crisi economica che hanno gravemente colpito l’armonia e la pace delle famiglie dominicane e in particolare nei suoi bambini, adolescenti, giovani, adulti e anziani”.

Mons. José Dolores Grullón Estrella, vescovo di San Juan de la Maguana, ha auspicato “uno stile pastorale vicino alla gente, sia nel calore del trattamento che nella semplicità della predicazione, nella semplicità nella comunicazione del Vangelo”. Allo stesso modo, ha sottolineato che “nessuna comunità dovrebbe esimersi dall’entrare con decisione, con tutte le sue forze, nei processi costanti di rinnovamento missionario, e di abbandonare strutture superate, che non favoriscono più la trasmissione della fede”.