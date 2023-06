Solidarietà: Caritas Vicenza, concerto in cattedrale raccoglie 7.000 euro per gli interventi in risposta all’emergenza abitativa

Ammontano a 7.000 euro le donazioni raccolte il 14 aprile in occasione del concerto benefico “Musica e solidarietà”, svoltosi in Cattedrale a Vicenza ed espressione di un’ampia collaborazione tra i Club Rotary della provincia e altre istituzioni rappresentative della città che in questo modo hanno voluto sostenere i progetti e gli interventi di Caritas Diocesana Vicentina in risposta all’emergenza abitativa. Le donazioni sono state consegnate nella sede Caritas dal presidente del Rotary Club Vicenza Florindo Cracco e dalla socia Margherita Dalla Vecchia al direttore don Enrico Pajarin e al Consiglio direttivo dell’Associazione Diakonia Onlus, ente gestore dei servizi – segno di Caritas Diocesana Vicentina. Interpreti di eccezione del concerto sono stati i 180 elementi del “Coro Amadeo di Salisburgo” (formato da Coro San Francesco del Liceo Pedagogico, Coro Carlo Borromeo e Coro Voci bianche San Carlo Borromeo), l’Orchestra da Camera di Hallen e i quattro solisti che, diretti dal maestro Moritz Guttmann, hanno eseguito il Requiem KV 626 di W.A. Mozart. Dal punto di vista solidale, è stata l’occasione per sostenere diverse attività di Caritas diocesana vicentina: i 3 housing sociale Casa Beato Claudio Granzotto, Casa San Giorgio e Casa Madre della Misericordia (strutture e appartamenti per rispondere ad emergenze abitative temporanee), il ricovero notturno di Casa San Martino per persone senza dimora, e le altre forme di sostegno all’abitare (distribuzione di alimenti e beni di prima necessità, sostegni economici per bollette o rette scolastiche, aiuto ad anziani bisognosi nell’adempimento delle faccende domestiche). “Ringrazio i soci Rotary della provincia, in particolare il presidente del Rotary Club Vicenza Florindo Cracco e la socia Margherita Dalla Vecchia per l’organizzazione, i musicisti di Salisburgo e quanti hanno partecipato al concerto e donato con generosità”, afferma il direttore di Caritas Diocesana Vicentina, don Enrico Pajarin.