Diocesi: Padova, al Museo diocesano i volontari del progetto “Aperti per voi” del Touring club italiano

Tornano le iniziative di “Aperti per voi”, progetto del Touring Club Italiano che vede i volontari impegnati in vari siti culturali, tra cui il Museo diocesano di Padova. Per l’edizione “Sotto le stelle 2023”, sabato 10 giugno, sono in programma quattro visite accompagnate alla scoperta del Museo diocesano di Padova, rispettivamente alle ore 18.00-18.30-19.00 e 19.30. Un viaggio alla scoperta dello splendido Salone dei Vescovi, che riassume la storia della Chiesa di Padova attraverso le raffigurazione dei suoi pastori, e dei numerosi tesori artistici, conservati nelle sale del Museo. Sarà una suggestiva esperienza da vivere al tramonto nel Palazzo Vescovile che ospita il Museo, per ammirare preziose opere di pittura, scultura, oreficeria, codici e incunaboli e paramenti sacri provenienti dal territorio della diocesi di Padova. Nel percorso museale anche la cappella di Santa Maria degli Angeli, costruita nel 1495 per volere del vescovo Pietro Barozzi dall’architetto Lorenzo da Bologna e decorata ad affresco da Prospero da Piazzola e Iacopo Parisati da Montagnana.