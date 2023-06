Diocesi: Melfi-Rapolla-Venosa, oggi a Rionero la presentazione del nuovo periodico diocesano “La Parola”

Oggi, venerdì 9 giugno, alle ore 16.30, presso il Centro Sociale di Rionero in Vulture, in occasione del convegno ecclesiale 2023, alla presenza del vescovo di Melfi-Rapolla-Venosa mons. Ciro Fanelli, sarà presentato il numero zero del nuovo periodico diocesano “La Parola”. “Si tratta di una ripartenza del periodico di informazione, fondato nel 1989, dall’allora vescovo mons. Vincenzo Cozzi, una figura importante e carismatica, di cui è in corso la causa di beatificazione e canonizzazione”, spiega la diocesi in una nota. Il giornale ritorna dopo un periodo di assenza, con una nuova veste e nuovi contenuti, rinnovato nella grafica e proiettato al futuro, con le radici ben ancorate negli insegnamenti e nei valori del Vangelo. La nuova pubblicazione è cartacea, tutta da sfogliare, per mantenere un legame anche fisico con i propri lettori. Una cassa di risonanza che mantiene come linea guida i cinque ambiti del Convegno della Chiesa italiana di Verona, ovvero: lavoro e festa, tradizione, vita affettiva, fragilità umana e cittadinanza. Uno strumento per portare alla luce le tante iniziative che tutti i giorni, in modo silente, vengono promosse da parroci, laici, associazioni cattoliche su tutto il territorio diocesano. Raccontare il territorio, dunque, dando spazio anche alle buone notizie senza “temere di proclamare la verità, anche se a volte scomoda, ma di farlo senza carità, senza cuore” come esorta Papa Francesco nel messaggio del per la LVII giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Il periodico di informazione avrà una periodicità trimestrale, il prossimo obiettivo è il passaggio all’edizione digitale attraverso web e social per consentire una più ampia diffusione e interazione con i lettori.