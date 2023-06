Corpus Domini: Fermo, domenica l’infiorata all’uncinetto in cattedrale

(foto diocesi Fermo)

È in programma a Fermo per domenica prossima, 11 giugno, dalle ore 9 alle ore 19, la seconda edizione della “Infiorata… all’uncinetto (e non solo!)”, proposta in occasione della solennità del Corpus Domini, che vedrà il suo punto centrale nella messa delle ore 12 in cattedrale, presieduta dal vescovo mons. Rocco Pennacchio. “È sempre una grande gioia ed emozione ricevere le piastrelle in risposta alla nostra proposta. Quest’anno ne sono arrivate già più di 100, che sommate a quelle dello scorso anno ci permetteranno di arrivare a più di 225 lavori di 60 cm x 60 cm di dimensione, per un totale di circa 135 metri di infiorata”. Sono le parole di Annalisa Paniccià e Beatrice Catalini, organizzatrici dell’iniziativa che vuole mettere in dialogo fede, arte e creatività e, grazie alla divulgazione attraverso i social, ha coinvolto persone di Roma, Torino, Cuneo, Latina, Macerata ed altre parti d’Italia che hanno inviato i loro lavori. Tante le storie dietro ogni piastrella, come quella di chi l’ha realizzata durante i cicli di chemioterapia o le bambine che hanno collaborato con i propri nonni, ma anche diverse associazioni che hanno partecipato, come Il filo che conta di Fermo, Rete Viva della parrocchia di Santa Croce di Macerata ed altre ancora.