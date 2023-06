Carceri: Puglia, domani nel Seminario di Molfetta la Giornata per le persone in permessi premio

Si svolgerà domani, sabato 10 giugno, nel Seminario Regionale “Pio XI” di Molfetta (BA) si svolgerà la 2^ Giornata della Misericordia per le persone detenute di Puglia e Basilicata che già usufruiscono di permessi premio.

L’evento è promosso dai cappellani e dai volontari delle carceri delle due regioni, in collaborazione con il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria. Si tratta di una giornata di spiritualità, di preghiera e di gioiosa fraternità che si prefigge lo scopo di far gustare l’abbraccio della misericordia divina a chi ha commesso un reato e sta finendo di scontare una pena. La misericordia spinge a non rinchiudersi nel passato e apre sentieri di futuro e di speranza. La giornata vuole essere un piccolo e concreto “segno” di accoglienza che le Chiese di Puglia e Basilicata vogliono porre nei confronti delle persone detenute che si preparano a rientrare nella società pronte a scrivere un nuovo capitolo della loro vita. Alle 11, in programma, la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Domenico Cornacchia, vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. Nel pomeriggio, un momento di animazione e di testimonianza. La manifestazione è aperta ai detenuti permessanti di Puglia e Basilicata, accompagnati dalle proprie famiglie, dai volontari e dagli operatori degli istituti penitenziari.