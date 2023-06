Scuola: Agenda Sud, interventi in 150 istituti di 8 regioni, più docenti e offerta formativa. Da novembre sbloccati 2,5 miliardi del Pnrr

L’Agenda Sud del ministero dell’Istruzione e del merito contro la dispersione scolastica in 150 istituti di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, presentata oggi a Catanzaro, è basata sul principio della personalizzazione dell’insegnamento, in modo da porre al centro le esigenze delle studentesse e degli studenti, tramite attività di orientamento e tutoraggio estese anche al primo ciclo e in coerenza con le Linee guida per l’orientamento e attività di supporto alle famiglie. Verrà promossa una didattica innovativa e laboratoriale, con l’introduzione di nuove metodologie, scuole aperte tutto il giorno, attività anche durante la sospensione delle lezioni, orari più flessibili, potenziamento del tempo pieno e delle mense scolastiche.

Verrà rafforzato l’organico dei docenti nelle secondarie di I e di II grado nelle materie di base: italiano, matematica e inglese (in media 4 docenti in più per scuola) e gli insegnanti saranno retribuiti per incarichi aggiuntivi oltre l’orario scolastico. L’Invalsi supporterà le 150 scuole, anche con la formazione dei docenti su didattica orientativa, progettazione, utilizzo dei dati per migliorare gli esiti degli apprendimenti. Saranno attivati progetti speciali di offerta formativa, d’intesa con i presidenti di Regione e le realtà locali, per valorizzare pienamente le potenzialità delle aree interessate.

Da novembre 2022 a oggi, il MiM ha autorizzato e sbloccato per il Mezzogiorno investimenti pari a 2,5 miliardi di euro per attuare i progetti del Pnrr. Per le palestre scolastiche, 77,9 milioni sono andati alle Regioni del Sud; per azioni di messa in sicurezza sono andati alle scuole del Mezzogiorno 608,2 milioni; con il Piano “Scuola 4.0”, 693,9 milioni; per il contrasto della dispersione scolastica, 255,8 milioni; per materie Stem e orientamento, 300 milioni; per la formazione del personale scolastico, agli istituti del Mezzogiorno sono stati assegnati 180 milioni; infine agli Its Academy del Sud sono andati 464,3 milioni.