Pace: Rondine, al via ieri “You Topic Fest”. Moratinos (Onu), “missione del card. Zuppi importante, dimostra impegno Santa Sede a cercare qualsiasi via”

“La missione che Papa Francesco ha affidato al cardinale Zuppi è molto importante. La Santa Sede ha dimostrato un fortissimo impegno fin dall’inizio nel voler cercare qualsiasi via pur di arrivare alla pace. In questa fase è estremamente difficile lavorare in questo senso”. Lo ha detto il Sotto-Segretario Generale delle Nazioni Unite e Alto Rappresentante Onu per l’Alleanza tra le civiltà, Miguel Angel Moratinos che non ha voluto rinunciare ieri a incontrare il card. Matteo Zuppi, presidente della Cei, nel contesto del Festival di Rondine sebbene – precisa un comunicato della Cittadella della Pace – il suo intervento ufficiale all’interno di YouTopic Fest è previsto nella giornata di oggi. “La mia presenza qui oggi nasce da una visita di Rondine alle Nazioni Unite dello scorso anno presso la Rappresentanza italiana alle Nazioni Unite nel corso della quale abbiamo siglato un memorandum. Il memorandum siglato con Unaoc è la base del lavoro che l’Alleanza per la Civiltà farà insieme a Rondine nei prossimi anni partendo dal presupposto che la pace non è solamente una invocazione, ma significa anche impegnarsi per costruirla, proprio come si fa qui a Rondine attraverso l’empowerment dei giovani e aiutandoli a costruire la possibilità di entrare nei processi politici”.