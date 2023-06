Diocesi: Bologna, domenica il card. Zuppi conferirà il ministero dell’Accolitato a 29 persone. Tra loro 10 donne

L’arcivescovo di Bologna, card. Matteo Maria Zuppi presiederà domenica 11 giugno, alle 17.30 in cattedrale, la celebrazione eucaristica durante la quale conferirà il ministero dell’Accolitato a 29 persone tra le quali 10 donne e 2 uomini candidati al diaconato, provenienti da diverse parrocchie della diocesi.

“L’istituzione dell’accolitato – afferma mons. Adriano Pinardi, direttore dell’Ufficio diocesano per i ministeri – che per la prima volta coinvolge anche le donne, è l’occasione per riflettere sul significato del loro ruolo nelle parrocchie e nelle zone pastorali, segno eloquente dell’attenzione della comunità per il dono del Corpo e della Parola del Signore. I nuovi accoliti serviranno la Chiesa curando la liturgia, animando i gruppi del Vangelo e portando fuori dalla celebrazione i doni affinché tanti siano raggiunti sentendosi così partecipi della vita della loro parrocchia”.

La liturgia sarà trasmessa anche in diretta streaming sul sito web dell’arcidiocesi e sul canale YouTube di “12Porte”.