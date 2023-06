Meeting mondiale sulla fraternità umana: Coldiretti, in piazza S. Pietro anche gli agricoltori alluvionati con i prodotti salvati

Al Meeting mondiale sulla fraternità umana domani in piazza S. Pietro, a partire dalle 9:30 ci saranno anche gli agricoltori della Romagna con i prodotti salvati dall’alluvione lungo tutta via Conciliazione fino a Piazza Pio XII. Un grande mercato contadino dove sarà possibile sostenere i territori devastati con l’acquisto delle specialità salvate dalla furia delle acque: frutta verdura, salumi, formaggio, olio extravergine d’oliva e miele. L’iniziativa è della Coldiretti che insieme a Campagna Amica partecipa a Not Alone (#notalone), il Meeting mondiale che si tiene per volontà del Papa anche per stare vicino e pregare per il Santo Padre. Un menu tutto romagnolo sarà anche al centro delle iniziative di solidarietà che nasce dalla terra con la distribuzione di cibo ai più bisognosi con la tavola della fraternità, il cestino solidale e la raccolta di fondi con la “spesa sospesa”. Una piazza della solidarietà dove non mancheranno esempi dal vivo del grande lavoro che viene fatto in tutta Italia dalle fattorie sociali che affiancano sempre più spesso i servizi delle strutture pubbliche statali. Centinaia di agricoltori da tutta la Penisola faranno conoscere la biodiversità e la sostenibilità dell’agricoltura italiana con l’opportunità di acquistare le specialità da tutte le regioni italiane direttamente dai contadini ma anche di gustare i migliori piatti gourmet della tradizione nazionale a prezzi popolari. Per l’occasione ad un mese della drammatica alluvione sarà presentato il primo bilancio sulla situazione nelle campagne della Romagna e le iniziative per aiutare la ripresa dei territori alluvionati. Ci sarà anche uno specifico focus sul ruolo delle Fattorie sociali nell’Italia della solidarietà. All’iniziativa partecipano il presidente Coldiretti Ettore Prandini, il segretario generale Enzo Gesmundo, il direttore di Fondazione Campagna Amica Carmelo Troccoli, l’amministratore delegato di Filiera Italia Luigi Scordamaglia e rappresentanti della Coldiretti di ogni parte d’Italia.