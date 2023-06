Corpus Domini: Lamezia Terme, messa ieri in cattedrale e processione. Mons. Parisi, “con la forza dell’Eucarestia costruiamo storia rinnovata”

Lamezia, messa Corpus Domini (Foto diocesi)

“L’Eucarestia è il memoriale dell’amore di Dio ed è il ricordo nostalgico del nostro futuro che sarà in Dio e sarà un mistero di comunione che dobbiamo impegnarci a vivere con la forza della parola e del pane di vita giorno per giorno”. Con queste parole il vescovo di Lamezia Terme, mons. Serafino Parisi, ha concluso ieri sera in Cattedrale l’omelia della Santa Messa celebrata per la solennità del Corpus Domini, durante la quale è stato dato il mandato ai nuovi ministri straordinari dell’Eucarestia. Dopo la Santa Messa si è svolta la processione diocesana del Corpus Domini che si è conclusa nel Santuario di Sant’Antonio dove in questi giorni si sta svolgendo la tredicina di preparazione alla festa del Santo di Padova. “Noi credenti – ha affermato il Vescovo – con la forza dell’Eucarestia costruiamo storia rinnovata perchè andiamo dentro il mondo per dire che noi siamo portatori di questo pane che sazia, di questo vino che disseta la sete profonda della nostra umanità e tra poco lo diremo nelle nostre strade portando l’Ostia consacrata e dicendo a tutti che guardando a Gesù Eucarestia – cioè comprendendo che dentro quel mistero dell’Eucarestia c’è una vita donata – anche noi possiamo dare la nostra vita per il bene nostro e per il bene dell’altro”.