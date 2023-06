Cammino sinodale: Fermo, sabato incontro diocesano con l’arcivescovo Pennacchio

È in programma per il pomeriggio di sabato 10 giugno presso il centro pastorale “Maria madre del Terzo Millennio” nella parrocchia S. Caterina di Fermo, l’incontro diocesano sul cammino sinodale per “focalizzare qualche proposta in base a quanto raccolto nelle vicarie”. Dalle 15.30 alle 18, presbiteri, i diaconi, i membri del Consiglio pastorale diocesano e della Consulta delle Aggregazioni laicali, gli Uffici pastorali, due rappresentanti per parrocchia scelti negli Organismi di partecipazione o che hanno seguito più direttamente il cammino sinodale, verranno suddivisi per piccoli gruppi per confrontarsi a partire da alcune domande: “Per la continuazione del cammino sinodale nella nostra diocesi, quali scelte riteniamo necessario compiere come Chiesa locale per sostenere le esperienze scaturite da questi due anni di cammino nelle vicarie? Come incrementare il cammino dalla collaborazione alla corresponsabilità? Che cosa abbiamo imparato sul camminare insieme in questi due anni?”. Sarà – viene sottolineato in una diocesi – “un importante momento di Chiesa diocesana grazie al quale, anche alla presenza dell’arcivescovo Rocco Pennacchio, continuare a mettersi in ascolto, fare proposte, camminare insieme”.