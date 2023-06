Meeting mondiale sulla fraternità umana: domani a S. Pietro per rilanciare il sogno del Papa e pregare per lui. 30 Nobel, stretta di mano tra un ragazzo russo e un ucraino

Not Alone (#notalone), il Meeting mondiale sulla fraternità umana – che si tiene domani in Piazza San Pietro – per volontà del Papa rilancerà il suo sogno di fraternità. Sarà un modo per stare vicino e pregare per il Santo Padre. “Due giovani, un ucraino e un russo, si stringeranno la mano per esprimere il desiderio di pace dell’intera umanità”, afferma il card. Mauro Gambetti, vicario del Papa per la Città del Vaticano e presidente della Fondazione Fratelli tutti che ha organizza l’appuntamento. Parteciperanno 30 Nobel, Carlo Conti presenterà testimoni di fraternità e artisti come Andrea Bocelli, Al Bano, Amara Roberto Bolle, Giovanni Caccamo, Cristicchi, Hauser, Carly Paoli, Piccolo Coro dell’Antoniano, Mr. Rain, Amii Stweart e Paolo Vallesi. Saranno collegate 8 piazze nel mondo: Congo (Brazzaville); Trapani (Mediterranea Saving Humans); Repubblica Centrafricana (Bangui); Etiopia; Argentina (Buenos Aires); Israele (Gerusalemme); Nagasaki (Giappone); Perù (Lima), spiegano gli organizzatori. Ragazzi e ragazze di tutto il mondo si prenderanno per mano per trasformare l’abbraccio del colonnato del Bernini in un segno concreto di fraternità. Il gesto è stato proposto dal filantropo argentino Alejandro Roemmers. Saranno presenti realtà, famiglie e associazioni e quanti oggi e quanti vivono ai margini della società, dai più poveri e senza fissa dimora ai migranti e alle vittime di violenza e del traffico di esseri umani. Sarà poi firmata una Dichiarazione della fraternità per ribadire al mondo il “no alla guerra” della Chiesa e l’impegno al dialogo e alla costruzione della pace. La Coldiretti offrirà il cibo delle nostre campagne come segno di condivisione e di fraternità. A tutti sarà data una zolla di terra e un seme per far crescere la pianta della fraternità.

L’evento pomeridiano in Piazza San Pietro avrà inizio alle 16 e sarà aperto a tutti, senza iscrizione, con accesso alla piazza a partire dalle ore 14. Ulteriori informazioni sul programma saranno disponibili online sulla pagina: www.fondazionefratellitutti.org/notalone.

L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva da Ctv e Vatican Media, in mondo visione su Rai1 dalle 17 alle 18:45 e in streaming sul sito fondazionefratellitutti.org e sui canali Facebook e YouTube della Fondazione Fratelli tutti.