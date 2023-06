Diocesi: Padova, domenica 11 giugno alla “Festa della Missione” le storie delle tre missionarie Saveriane uccise nel 2014 in Burundi

Domenica 11 giugno la diocesi di Padova celebra la “Festa della Missione”, il tradizionale appuntamento in cui il mondo missionario del territorio si ritrova a ridosso dell’estate per fare festa e mettersi in ascolto. Tema dell’edizione 2023 è “Vite che parlano”, mutuato dalla Giornata missionaria mondiale dello scorso ottobre. L’appuntamento – informa la diocesi – è dalle ore 15.30 nel teatro Don Bosco di via San Camillo de’ Lellis a Padova. “Sarà l’occasione per mettersi in ascolto delle vite di coloro che con la loro scelta di donarsi testimoniano ogni giorno la bellezza del Vangelo”. Dopo il momento di accoglienza e il saluto del vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, verrà dato spazio allo spettacolo teatrale “Vivere per-dono – Olga, Lucia, Bernardetta”, ispirato alla storia, parole e martirio di tre missionarie Saveriane uccise nel 2014 in Burundi tra cui Bernardetta Boggian, originaria di Ospedaletto Euganeo. Lo spettacolo, introdotto dal missionario saveriano padre Mario Menin, direttore di Missione Oggi, è scritto da Giuseppe Marchetti, che sarà in scena con Gabriella Tanfoglio, Livia Castellini, Maria Grazia Avena e Gabriele Reboni. A seguire ci sarà il consueto saluto e ringraziamento ai missionari presenti e una tavola rotonda che vedrà protagonisti alcuni missionari fidei donum nelle missioni diocesane in Etiopia (Ilaria Scocco), Brasile (don Lucio Nicoletto), Thailandia (don Raffaele Sandonà e don Bruno Rossi). La festa si concluderà con la preghiera e il “mandato” ai giovani che hanno frequentato il percorso Viaggiare per condividere che durante l’estate partiranno per un’esperienza in missione. Al termine un momento di convivialità. La partecipazione alla Festa della missione è libera e aperta a tutti, sono particolarmente invitati i familiari dei missionari, gli animatori, i benefattori e missionari/e rientrati o a casa in vacanza.